Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Emlak Konut GYO ve UK Consulting Group'un katkılarıyla gerçekleştirilecek proje, öğrencilerin yeteneklerini belirlemelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Etkinlik, mesleki becerilerin geliştirilmesine odaklanarak katılımcıların kariyer yollarını güçlendirmelerine katkı sağlayacak. Program kapsamında verilecek eğitimler, pratik uygulamalarla desteklenecek ve gençlerin gelecek planlarını somutlaştırmalarına olanak tanıyacak.

Etkinlik, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek. Programın temel amacı, öğrencilerin kişisel güçlerini fark etmelerini ve bu temelde geleceğe yönelik adımlar atmalarını teşvik etmek.

Van YYÜ kampüsünde gerçekleştirilecek olan projeye benzer projelerin gelecekte de sürdürülmesi planlanıyor. Katılımcılar, eğitimler sırasında sektör temsilcileriyle etkileşim kurma fırsatı da bulacak ve mesleki networklerini genişletebilecek.