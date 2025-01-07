Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) çalışmaları hakkında bilgi verdi.

USOM'un, yurt içi ve dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek, siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleriyle, ülkenin siber güvenliğini sağladığına işaret eden Uraloğlu, zararlı bağlantıların tespitinin ardından yapılan kontroller sonrası altyapı seviyesinde erişimin engellendiğini belirtti.

Böylece, ülke genelinde internet kullanıcılarına ve sistemlerine yönelik yapılabilecek saldırıların önüne geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"USOM, 2013 yılından bu yana toplamda 424 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit etti ve bu bağlantılara erişim engelledi. Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (SOME) tarafından da 424 bin 156 zararlı internet adresine son bir haftada toplam 282 milyon 33 bin erişim isteği engellendi. USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 64 bin 115 alan adına erişim engeli getirdik. Ayrıca USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandı."

"7 gün 24 saat Türkiye'nin siber sahasını koruyoruz"

Uraloğlu, USOM koordinasyonunda kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'lerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"USOM bünyesinde 2 bin 317 SOME ekibi, 7 bin 981 uzman personel ve 400 USOM uzmanı ile ülkemizin siber sahasını koruyoruz. Anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yapıyoruz ve bu taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ediyoruz. 2024 yılında yaptığımız taramalarda 15 bin 330 siber güvenlik açığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik."

Siber olaylara müdahale noktasında yerli ve milli yazılımların önemli katkılar sağladığının altını çizen Uraloğlu, "Avcı", "Azad" ve "Kasırga" gibi tamamen iç kaynaklara geliştirilen projelerle ulusal siber güvenlikte örnek teşkil edecek çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Uraloğlu, internete açık kaynaklara ilişkin zafiyet taraması faaliyetlerini yürüttükleri Kasırga projesi kapsamında, haftalık 130 taramayla 285 farklı portun servis ve zafiyet taramasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.