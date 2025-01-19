Son dönemde artan suç oranları ve cezasızlık algısı, toplumda ciddi endişelere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sorunların çözülmesi için yargı sisteminde köklü değişikliklerin gerektiğini ve bunun için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarının ardından cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve suç oranlarının azaltılması için önemli adımlar atılmaya başlanmıştı.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKIYOR

Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi tamamlandı.

Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi, 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

Artan şiddet ve cezasızlık algısının önüne geçmek için ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek.

BİRDEN FAZLA SABIKASI OLANLAR TUTUKLU YARGILANACAK

İlk olarak, birden çok sabıkası bulunan kişilerin, hüküm giymesi beklenmeden, tutuklu yargılanması sağlanacak.

Strateji belgesine göre tutuklama tedbiri; suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni için tehlike oluşturması hususları dikkate alınarak yeniden ele alınacak.

ASGARİ TUTUKLULUK SÜRESİ GELİYOR

İkinci adım ise, cezasızlık algısının ortadan kaldırmaya yönelik. Mevcut sistemde belli sürelerin altında hapis cezası alanlar, denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmiyor.

Bu değişecek asgari tutukluluk süresi getirilecek.

Belirli suçlarda cezanın en az yüzde 10'u cezaevinde geçecek.

YARGI SÜRECİNİN UZAMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Uzayan yargı süreçlerinin önüne geçmek için de adım atılacak.

Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması bu süreçte değişiklik yapılacak başlıklardan olacak.

Arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması da hedefler arasında.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Ayrıntıları 23 Ocak Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin hazırlıkları yaklaşık bir buçuk yıldır sürüyor.

Yargı kurumlarının her kademesiyle sorunlara ilişkin toplantılar yapıldı.

Adalet Bakanlığı çalışmalar kapsamında 55 bin görüş aldı, 12 bin paydaş anketi yapıldı.