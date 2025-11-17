Hafta sonunu yağışlı geçiren Van’da yüksek kesimler beyaza büründü. Bazı ilçelerde de kar yağışı etkisini gösterirken, yeni haftanın hava tahmin raporu da yayımlandı.
Van’da hafta sonu yağışlı geçti. Kimi ilçelerde kar etkisini gösterirken, kimi ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur görüldü.
Yüksek kesimlerin beyaz tonlara büründüğü Van’da yeni haftada yağış olup olmayacağı merak ediliyor. Meteorolojik tahminlere göre yeni haftada Van’da yağış gözükmüyor.
Tahminlere göre bugün bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’da yarından itibaren hafta sonuna kadar az bulutlu bir hava bekleniyor.
İşte Van’da 5 günlük hava tahmin raporu;
İPEKYOLU:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
TUŞBA:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
EDREMİT:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
BAHÇESARAY:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
BAŞKALE:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
ÇALDIRAN:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
ÇATAK:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
ERCİŞ:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
GEVAŞ:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
GÜRPINAR:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
MURADİYE:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
ÖZALP:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu
SARAY:
17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu
18 Kasım Salı: Az bulutlu
19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu
20 Kasım Perşembe: Az bulutlu
21 Kasım Cuma: Az bulutlu