Hafta sonunu yağışlı geçiren Van’da yüksek kesimler beyaza büründü. Bazı ilçelerde de kar yağışı etkisini gösterirken, yeni haftanın hava tahmin raporu da yayımlandı.

Van’da hafta sonu yağışlı geçti. Kimi ilçelerde kar etkisini gösterirken, kimi ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur görüldü.

Yüksek kesimlerin beyaz tonlara büründüğü Van’da yeni haftada yağış olup olmayacağı merak ediliyor. Meteorolojik tahminlere göre yeni haftada Van’da yağış gözükmüyor.

Tahminlere göre bugün bulutlu bir havanın hakim olacağı Van’da yarından itibaren hafta sonuna kadar az bulutlu bir hava bekleniyor.

İşte Van’da 5 günlük hava tahmin raporu;

İPEKYOLU:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

TUŞBA:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

EDREMİT:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

BAHÇESARAY:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

BAŞKALE:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

ÇALDIRAN:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

ÇATAK:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

ERCİŞ:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

GEVAŞ:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

GÜRPINAR:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

MURADİYE:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

ÖZALP:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu

SARAY:

17 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu

18 Kasım Salı: Az bulutlu

19 Kasım Çarşamba: Az bulutlu

20 Kasım Perşembe: Az bulutlu

21 Kasım Cuma: Az bulutlu