MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından bakanlıkta değişimler başladı.

Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Moskova'ya atandı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç’e verildi.

Basın İlan Kurumu Başkanı Mücahit Küçükyılmaz'a yeni görev

2015’te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019’dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022’den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Hakan Fidan’ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

Paris Büyükelçiliğine Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer

Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş

Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül

Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç,

Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen,

Merkezi Kanada'da bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık

Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci.

Rauf Denktaş'ın torunu büyükelçi oldu

Varşova Büyükelçisi olan Rauf Alp Denktaş, KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın torunu.

Rauf Alp Denktaş’ın babası Raif Denktaş, 1985 yılında Kıbrıs’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Denktaş öldüğünde 34, Rauf Alp ise babasını kaybettiğinde 11 yaşındaydı.

ensonhaber