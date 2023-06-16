WanHaber – Özel

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yarın ve pazar günkü oturumlarla gerçekleşecek. Sınav dönemlerine yakın heyecan ve stres problemi yaşayan öğrenciler için 9 öneri açıklandı.

Van İpekyolu’nda bulunan Yöntem Koleji’nde Psikolojik Danışman olan Ruken Yusuf Çakar, öğrencilerin yarın gireceği YKS öncesi 9 önemli öneri açıkladı.

İşte o 9 önemli öneri...

1. Sınavdan önceki gece kesinlikle uykusuz kalmayın. (en az 4-5 saat). Sınavdan 1-2 saat önce çalışmayı bırakın. Rahatlayın.

2. Sınavın yerini ve zamanını bildiğinizden emin olun. Yanınızda ne getireceğinizi bilin. Sınava zamanında gelin. Erken ya da geç gelmeyin. Acele etmeyin.

3. Sınavdan tam önce arkadaşlarınızla sınav hakkında konuşmayın, özellikle bu sizin endişe düzeyinizi arttırıyorsa. Bu ancak grup paranoyasını arttırabilir.

4. Sınav sırasında önce sınava bir göz gezdirin. Ve hareket planınızı kafanızda hazırlayın. Her bölümden kaç puan kazanabileceğinizi, hangi bölümle başlayabileceğinizi kararlaştırın.

5. Sınav yöntemi ile ilgili sorularınız varsa öğretmene sorun. Endişe ile kafanızı karıştırmayın.

6. Tuttuğunu koparan ama aynı zamanda da gerçekçi bir tavır sergileyin. Sınavda bildiğiniz her şeyi en iyi şekilde uygulamaya çalışın ama o anda bilmedikleriniz ile ilgili de suçluluk hissine kapılmayın.

7. Aktivite endişeyi azaltır. Eğer bir yere takılırsanız ve hiçbir şey aklınıza gelmiyor gibi olursa başka bir soruya geçin. Ya da açık uçlu sorularda o soruyla ilgili diğer bildiklerinizi kenara not edin ve esas cevabı çıkarmaya çalışın.

8. Sınav sırasında gergin olduğunuzu ya da berrak düşünemediğinizi hissettiğinizde kendinizi fiziksel olarak gevşetmeye çalışın. Bir ara verin, sınavı bırakın, yavaş yavaş derin nefes alın. Nefes alıp vermenize konsantre olun. Özellikle bir soruya takılıyorsanız, soruyu dikkatlice okuyamıyorsanız ya da bildiklerinizi unutuyorsanız bu teknik yararlı olacaktır.

9. Dikkatinizi sınava odaklayın, kendinize ya da başkalarına değil. Endişe ederek, kendinizden şüphe duyarak, başkalarının sınavda nasıl yaptıklarını düşünerek zaman harcamayın. Sınav esnasında ne yapmış olmanız gerektiğini değil, o anda en iyi ne yapabileceğinizi düşünün. Esnasında ne yapmış olmanız gerektiğini değil, o anda en iyi ne yapabileceğinizi düşünün.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin