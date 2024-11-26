Van İl Sağlık Müdürü Operatör Dr. Muhammet Tosun, yeni aile hekimi yönetmeliği ve aile hekimi sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni aile hekimi yönetmeliğinin kasım ayı itibariyle hem Resmi Gazete'de yayınlandığını hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illere duyuruların yapıldığını aktaran Tosun, “Bu yönetmelikte amaçlanan şey; aile hekimiyle aile hekimine kayıtlı nüfusu daha sık bir araya getirip, bunları bir aile şemasında buluşturmak.

Böylece daha sık temaslarını sağlayıp; insanların aile hekimlerini daha fazla kullanması, hastalanmadan önce de aile hekiminde tüm tetkik ve tedavilerini yaptırabilmesidir. Bu yönetmelikle birlikte daha önce ülkemizde bir aile hekimi maksimum 4 bin nüfusa sahip olup bunların takip tedavilerini yapmaktaydı. Bu yönetmelikten sonra bu sayı 3 bin 500'e düşürüldü. Biz de ilimizde 3 bin 500 üzerindeki aile hekimleri birimlerinin nüfuslarını düşürmek için çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah tüm aile hekimliği birimlerimizin nüfuslarını 3 bin 500'den daha aşağıya çekip, aile hekimlerinin daha kaliteli zamanda halkla beraber temas etmesini sağlamayı amaçlamaktayız” dedi.

"Hastalar, hastanelere gitmeden belli testlerini aile hekimliğinde yapabilecekler"

Yeni aile hekimliği birimleri açma, yatırımlarla yeni binalar inşa etme veya kiralık binalarla ya da satın alınabilecek binalarla yeni aile hekimi birimleri oluşturmak için sıkı bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Tosun, “Bu yönetmelikle beraber aile hekimleri nüfusları azaldığında aile hekimleri kendi nüfuslarını daha sık görebilecek ve hem koruyucu sağlık hizmetlerini daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirecek hem de tedavi edildiği sağlık hizmetlerinde hastalar hastanelere gitmeden aile hekimliği merkezlerinde belli testlerini, belli tahlillerini yaptırıp, tedavilerini olabilecek” ifadelerini kullandı.

"Bu yönetmelik ile kesinlikle bir aile hekiminin ilaç yazma özgürlüğüne engelleme söz konusu değildir"

Yeni aile hekimi yönetmeliğinin ardından kamuoyunda bazı yanlış algılamaların olduğuna vurgu yapan Tosun, “Bunlardan biri aile hekimlerinin özellikle antibiyotik olmak üzere bazı ilaç yazma yetkilerinin alındığına dair spekülasyonlar oldu. Kesinlikle bu yönetmelikle beraber herhangi bir doktorun ilaç yazma özgürlüğüne bir engelleme kesinlikle söz konusu değil. Malumunuz ülkemizde antibiyotik kullanımı artık son yıllarda çok yaygınlaştı. Ülkemizde antibiyotik kullanımı Avrupa ülkelerinin ve OECD ülkelerinin iki buçuk katı. Bu yönetmelikle beraber uygun endikasyonda antibiyotik yazma hedeflenmekte. Aile hekimlerinin kesinlikle antibiyotik yazmasına bir engel konulmamakta olup, antibiyotik yazanlara bir cezalandırma kesinlikle olmamaktadır.

Antibiyotik oranı dünya standartlarında il standartlarında belli bir düzeyden daha iyiyse bu aile hekimlerine tamamen teşvik edici şekilde bir yönetmelik hazırlanmış durumdadır. Aile hekimleri antibiyotik yazma oranlarını, endikasyonlar dahilinde kendilerini geliştirerek düşürdükleri takdirde bir cezalandırma değil, tamamen maaşlarında ya da ellerine geçen kazançlarda bir teşvikle artma söz konusu.

Yine aynı şekilde kamuoyundaki yanlış algılardan biri de aile hekimlerinin halk tarafından oylanması ve oylandıktan sonra da maaşlarının uygun görülmediği takdirde düşürüleceği yönünde. Bu da tamamen yanlış. Bir aile hekimi halk tarafından zaten gerek hak memnuniyeti gerek personel memnuniyeti tarafından tüm kurumlarda olduğu gibi bir değerlendirmeye tabi tutulmakta. Burada da herhangi olumsuz bir cezalandırıcı yön yok. Beğenilen aile hekimleri il ortalamasının üzerinde olan aile hekimleri de yine bir teşvik uygulama ile beraber kendilerine bir katkı bakanlığımız tarafından sunulmaktadır. Bu iki algıyı sizlere de açıklamak istedik” diye konuştu.

"Her bir kişi yılda en az iki kez aile hekimini ziyaret etmelidir"

Her bir bireyin aile hekimini yılda en az iki defa görmesi gerektiğine dikkat çeken Tosun, sözlerine şöyle devam etti:

“Yine bu yönetmelik ile bir kişinin aile hekimini yılda en az iki kere görmesini, aile hekimine iki kere başvurmasını hedefliyoruz. Buradan da halkımıza öncelikle şunu iletmek istiyoruz. Lütfen aile hekimlerinizle altı ayda bir hasta olsanız da olmasanız da herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmasa da başvurunuz. Gerekli taramalarınızı yaptırınız. Bu şekilde biz hastalıkları daha önceden tespit edip önlem alabilecek duruma geleceğiz ve ilerleyen zamanda çıkacak hastalıkların hem tedavi maliyetlerinden hem de kişisel maliyet ve eziyetlerinden halkımızı koruyacağız. Bunun yanında ülkemizde artık kronik hastalıklar ciddi anlamda artmış seviyede.

Biz bu kronik hastalıklara yakalanmadan, aile hekimliğinin yaptığı taramalarla tamamen korumaya ve hastalandırmadan halkımızı korumayı hedeflemekteyiz. Yine bu yönetmelikle beraber koruyucu sağlık hizmetlerini ülkemizde daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca aile hekimlerinin isteyebileceği kan tahlili, röntgen ve ultrason gibi tetkiklerin hastaneyle entegrasyonu şu an çalışılmakta. Halkımız kendi aile hekiminde belli başlı tetkikleri hastane hekimine başvurmadan ya da hastaneye başvurmadan direkt onun istemiyle gidip hastanede yaptırıp tekrar aile hekimine bunları görüştürebilme özgürlüğüne sahip olacaktır.”