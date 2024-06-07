75 Bin TL Sahibini Buldu! 7 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kazananı Açıklandı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 7 Haziran'daki final bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. Gündüz kuşağının en çok kazandıran programı olan Yemekteyiz'de, bir hafta boyunca süren heyecan dolu maratonun sonunda 75 bin TL ödülün sahibi belli oldu. Peki, 7 Haziran Zuhal Topal Yemekteyiz kim birinci oldu?

Yemekteyiz'de Büyük Final! Kazanan İsim Açıklandı

3-7 Haziran haftasında yarışan Yemekteyiz yarışmacıları Ulviye Cansel Bayraktar, Alican Makaslı, Meryem Koç, Yaşariye Demircan ve Umutcan Özkayalar, kıyasıya bir rekabet sergiledi. Haftanın son günü olan 7 Haziran Cuma günü, Alican Makaslı'nın yemekleriyle yarışmacılar ve Zuhal Topal'dan aldığı puanlar, büyük ödülün sahibini belirledi.

Kimler Yarıştı? İşte 7 Haziran Yemekteyiz Puan Durumu

Yarışmacılar:

Gün Yarışmacısı: Meryem Koç Gün Yarışmacısı: Yaşariye Demircan Gün Yarışmacısı: Umutcan Özkayalar Gün Yarışmacısı: Ulviye Cansel Bayraktar Gün Yarışmacısı: Alican Makaslı

Her gün farklı bir yarışmacının mutfağına konuk olan Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar, yemekleri değerlendirip puanlarını verdi. Haftanın son günü tüm puanlar toplandı ve kazanan isim açıklandı.

Meryem Koç, 75 Bin TL Ödülün Sahibi Oldu!

7 Haziran Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi Meryem Koç, haftanın en yüksek puanını alarak 75 bin TL ödülü kazandı. Tüm hafta boyunca sergilediği performans ve yemekleriyle rakiplerini geride bırakan Meryem Koç, büyük ödülün sahibi olarak yarışmaya veda etti.