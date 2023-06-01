Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi faaliyetlerini yürüttüğü sıra yeni doğmuş ve göbek kordonu düşmemiş halde yavru yaban keçisini buldul Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine yavru yaban keçisi Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Hakkari Şube Müdürlüğü personeli tarafından teslim alındı.

Jandarmadan alınan yavru keçi, DKMP personeli tarafından bulunan sütanne ile hayata tutundu. Yavru keçi, daha sonra Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirilerek rehabilitasyon süreci başlatıldı.

Merkezlerinde yılın her ayında farklı türlerde yaban hayvanlarını misafir ettiklerini ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Annesinden ayrılmış bir yavru yaban keçisi şu anda merkezimizde misafir ediyoruz.

Hakkari'den bize geldiğinde 2 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Beslemesini ilk günlerde biberonla yapmaya başladık. Bu konularda tecrübeli olduğumuz için süt annenin daha faydalı olacağına karar verdik. Bizde yavrusu ölmüş bir keçiyi kendisine süt anne olarak getirdik.

Şu anda süt anne de yavru keçiyi benimsedi. Birlikte merkezin bahçesinde besleniyorlar. Doğada yaşayacak duruma gelene kadar yavru yaban keçisini merkezimizde misafir edeceğiz" dedi.İHA