Artan maliyetler karşısında Van'ın Edremit ilçesinde, 1 Haziran 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere halk ekmek fiyatlarına zam yapıldı
İlçe genelinde halk ekmek olarak satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Van çöreğinin fiyatı ise 4 liraya çıkarıldı. İşte yeni fiyat listesi..
EDREMİT HALK EKMEK FİYAT LİSTESİ
Somun Ekmek: 3,20 kuruş
Kepekli Ekmek: 3,50 Kuruş
Simit: 3,50 Kuruş
Açma: 3,50 Kuruş
Kuruvasan: 4 TL
Çörek: 4 TL
Sarı Buğday: 4 TL
Tost Ekmeği: 10 TL