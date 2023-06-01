Artan maliyetler karşısında Van'ın Edremit ilçesinde, 1 Haziran 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere halk ekmek fiyatlarına zam yapıldı

İlçe genelinde halk ekmek olarak satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Van çöreğinin fiyatı ise 4 liraya çıkarıldı. İşte yeni fiyat listesi..

EDREMİT HALK EKMEK FİYAT LİSTESİ

Somun Ekmek: 3,20 kuruş

Kepekli Ekmek: 3,50 Kuruş

Simit: 3,50 Kuruş

Açma: 3,50 Kuruş

Kuruvasan: 4 TL

Çörek: 4 TL

Sarı Buğday: 4 TL

Tost Ekmeği: 10 TL

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