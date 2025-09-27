Engelli ve malulen emeklilik için artık vergi indirimi belgesi gerekmeyecek. SGK sağlık kurulu raporları, emeklilik sürecinde tek kriter olacak. Bu, bürokratik süreçleri hızlandırarak vatandaşların emekliliğe erişimini kolaylaştıracak.

Çalışma gücünün en az %60’ını kaybedenler, sadece 1800 gün (5 yıl) primle yaş şartı olmadan emekli olabilecek. Ancak, malulen emekli olanlar yeniden çalışmaya başlarsa maaşları kesilecek.

%40 ve üzeri engelli raporu olanlar, kademeli prim gün sayılarıyla erken emeklilik hakkı kazanacak.

Kimler hangi şartlarda emekli olabilir?

SSK’lılar: 1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişi olanlar, engel oranına göre 3700-4100 gün primle yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

Bağ-Kur’lular: Engel oranına bağlı olarak 3960-4680 gün prim gerekecek.

Memurlar: 1 Ekim 2008 öncesi giriş yapan ve %40 engelli raporu olanlar, 5400 gün primle yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

Engelli ve malulen emeklilik arasındaki 5 temel fark

Rapor Oranı: Engelli emeklilik için %40, malulen emeklilik için %60 kayıp şartı.

Rahatsızlığın Başlangıcı: Engellilik sigorta öncesi olabilir, malullük ise sigorta sonrası başlamalı.

Prim Gün Sayısı: Engelli emeklilikte 3700-4680 gün, malulen emeklilikte 1800 gün yeterli.

Çalışma Durumu: Engelli emekliler çalışmaya devam ederse maaşları kesilmez, malulen emeklilerin maaşı kesilir.

Sigortalılık Süresi: Engelli emeklilikte 15-20 yıl sigortalılık aranırken, malulen emeklilikte süre şartı yok.

Hangi hastalıklar kapsamda?

Malulen emeklilik hakkı tanıyan hastalıklar arasında kanser, epilepsi, demans, Parkinson, beyin tümörleri, MS, şizofreni, bipolar bozukluk, organ nakilleri, AIDS, ileri evre siroz, felç, görme kayıpları ve bazı kalıcı hastalıklar yer alıyor. Detaylı liste için SGK’nın resmi sitesine başvurulabilir.