Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi 15 serisinin detayları nihayet gün yüzüne çıktı ve teknoloji dünyasını sarsacak kadar iddialı özelliklerle dolu. İşte, tüm gözleri üzerine çekecek bu telefon serisinin dikkat çeken yönleri!

Xiaomi 15: Ekrandan Performansa Çığır Açan Yenilikler!

Xiaomi 15, 6,36 inç LTPO OLED ekranı ile göz dolduruyor. 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla hem görüntü kalitesi hem de akıcılık konusunda üst düzey bir deneyim sunacak. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile donatılan bu model, 8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleriyle geliyor. 50 MP + 50 MP + 50 MP’lik üçlü arka kamera sistemi ve 32 MP ön kamera, fotoğrafçılıkla ilgili tüm beklentilerinizi karşılayacak.

Fiyat: 50 bin TL civarında olması bekleniyor, ancak kesin bilgiye ulaşılamadı.

Xiaomi 15 Pro: Daha Büyük, Daha Güçlü, Daha Etkileyici!

Xiaomi 15 Pro, 6,74 inç OLED ekranı ve 2K çözünürlüğü ile mükemmel bir görsel deneyim sunuyor. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri ve 6.000 mAh bataryası, bu modelin performansını en üst seviyeye taşıyor. 50 MP + 50 MP + 50 MP arka kamera ve 32 MP ön kamera, fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek kalitede sonuçlar verecek. Ayrıca, 90W hızlı şarj desteği ile bataryanızı kısa sürede doldurabilirsiniz.

Fiyat: 685 dolar civarında olması bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra: Teknolojinin Zirve Noktası!

Xiaomi 15 Ultra, teknoloji tutkunlarını adeta büyüleyecek. 6,73 inç çift katmanlı OLED ekranı, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile en yüksek görüntü kalitesini sunuyor. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ve 16 GB veya 24 GB RAM seçenekleri, bu telefonun performansını mükemmel bir seviyeye çıkarıyor. 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği, uzun süreli kullanım ve hızlı şarj ihtiyacınızı karşılayacak. Ayrıca, 32 MP ön kamera ve etkileyici arka kamera sistemi, fotoğrafçılık deneyiminizi yeni bir seviyeye taşıyacak.

Fiyat: 75 bin TL civarında olması bekleniyor.

Çıkış Tarihi: Ne Zaman Alabilirsiniz?

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun 2024 Ekim ayında, Xiaomi 15 Ultra’nın ise 2025 Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, resmi açıklamalar yapıldıkça tarihlerde değişiklikler olabilir.

Xiaomi 15 serisi, teknoloji dünyasında ses getirecek özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu devrim niteliğindeki telefonlar hakkında daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin ve görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!