Wikipedia Neden Engellendi? Türkiye'deki Yasak Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Araştırma yapmak isteyen vatandaşlar, Wikipedia’ya erişim engelinin nedenini merak ederken, sosyal medyada bu durum büyük yankı uyandırdı. Cumartesi sabahı saat 08:00 itibarıyla Türkiye'de Wikipedia'ya erişim durdu ve sosyal medya kullanıcıları bu yasak üzerine esprili paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi. "Meydan Larousse" başlığı altında birleşen Twitter kullanıcıları, caps'ler ve esprili tweet'lerle durumu tiye aldı.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'den erişime kapatıldı. Erişim engelinin ardından sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı. Herkesin katkıda bulunabildiği bu geniş bilgi kaynağına Türkiye’deki kullanıcılar cumartesi sabahından itibaren erişemiyor. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda, "Sorguladığınız web adresine, an itibariyle mahkeme kararıyla konulmuş bir erişim engeli bulunmamaktadır" ifadesi yer alırken, BTK'nın "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden yapılan sorgulamada ise Wikipedia’ya "idari tedbir" uygulandığı belirtiliyor.

Engellemenin nedeni ise Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla ortaya çıktı. Haberlere göre, Türkiye’yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan iki İngilizce içeriğin kaldırılmaması nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellendi. Mahkeme kararı, bu içeriklerin kaldırılması durumunda erişim engelinin sona ereceğini belirtiyor.

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, bu yasak sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilgiye erişim temel bir insan hakkıdır. Türkiye halkının bu hakkını savunma mücadelesinde hep yanında olacağım" dedi ve Türkiye’deki duruma dikkat çekti.