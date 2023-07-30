Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği bazı ülkelerde kullanıma sundu.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, anlık video gönderme özelliğini yayınladı.

WhatsApp'a gelen videolu mesaj özelliğiyle birlikte, 60 saniyelik videolarınızı anlık olarak kaydederek diğer kullanıcılara gönderebileceksiniz.

Önümüzdeki haftalarda, videolu mesaj özelliğinin kademeli olarak daha fazla kullanıcıya erişim açılacağı belirtildi.

Görüntülü mesajlar, sesli mesaj gönderdiğimiz sağ alttaki bölüm üzerinden gönderebilecek.

Yeni özellik nasıl kullanılır

Eğer WhatsApp hesabınız için videolu mesaj özelliğinin kullanılabilir olup olmadığını merak ediyorsanız önce herhangi bir sohbet ekranına girin.

Sohbet çubuğundaki mikrofon simgesine dokunduğunuzda mikrofon eğer kameraya dönüşürse, videolu mesaj özelliğini kullanabilirsiniz.

WhatsApp'tan açıklama

WhatsApp, paylaşığı blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

WhatsApp'taki sesli mesajlar, sesinizi paylaşmanın hızlı ve güvenli bir yolunu sunarak insanların iletişim kurma şeklini değiştirdi. Yeni anlık görüntülü mesajlar ile bu özelliği geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Artık sohbetten ayrılmadan kısa kişisel videolar kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

Görüntülü mesajlar, 60 saniye içinde söylemek ve göstermek istediklerinizi kaydedip sohbetlere yanıt vermenin gerçek zamanlı bir yoludur. Bu özelliğin; birine mutlu yıllar dilemek, bir şakaya gülmek ya da iyi haberler getirmek gibi durumlarda, önemli anları videodan gelen tüm duygularla birlikte paylaşmanın eğlenceli bir yolu olacağını düşünüyoruz.

Görüntülü mesaj göndermek, sesli mesaj göndermek kadar basittir. Video moduna geçmek için dokunun ve videoyu kaydetmek için basılı tutun. Kilitlemek ve videoyu basılı tutmadan kaydetmek için yukarı kaydırmanız da mümkündür.

Sohbette açılan videolar otomatik olarak sessiz oynatılır ve videoya dokunulduğunda ses açılır. Görüntülü mesajlar, mesajlarınızın güvende tutulması için uçtan uca şifrelemeyle korunur.

Görüntülü mesajlar kademeli olarak sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına açılmış olacak.