Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbet deneyimini daha eğlenceli hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yakında platforma gelecek bu değişiklik, uygulamanın Android beta sürümünde ortaya çıktı.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, artık sohbetlerde animasyonlu emojiler gönderebilecek.

Sohbetler daha eğlenceli hale gelecek

Animasyonlu emojiler, kullanıcıların sohbet deneyimini çok daha eğlenceli hale getirecek.

Ayrıca bu özellik, duyguları karşı tarafa daha iyi anlatmanızı da sağlayacak. Bununla birlikte, tüm emojilerin animasyon desteğine sahip olmayacağını da belirtelim.

Yeni özellik, şu anda test aşamasında ve tüm kullanıcılara ne zaman geleceği bilinmiyor.