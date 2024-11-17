Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Son beta güncellemesi, resim paylaşımını daha pratik hale getiren önemli bir değişiklik getiriyor.

WaBetaInfo tarafından keşfedilen bu güncelleme, Android sürüm 2.24.24.9'da kullanıma sunuldu.

ÇOKLU RESİM SEÇİMİ ARTIK DAHA KOLAY

Daha önce WhatsApp'ta bir fotoğraf seçtiğinizde, doğrudan düzenleme ekranına yönlendiriliyordunuz. Bu durum, birden fazla fotoğrafı hızlıca seçmek isteyen kullanıcılar için sorun yaratıyordu.

Yeni güncellemeyle birlikte bu sorun ortadan kalkıyor. Artık bir resmi seçtiğinizde sohbet ekranına geri dönüyorsunuz ve istediğiniz kadar fotoğrafı seçebiliyorsunuz.

DÜZENLEME SEÇENEĞİ HALA MEVCUT

Elbette, fotoğraflarınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Bu güncellemede düzenleme seçeneği de korunuyor. Bir fotoğrafı düzenlemek için "Düzenle" düğmesine dokunmanız yeterli.

WhatsApp, aynı zamanda altyazı ekleme özelliğini de geliştirdi. Artık birden fazla fotoğraf veya video gönderirken her birine ayrı ayrı altyazı ekleyebilirsiniz.

İsterseniz, tüm medyaya aynı anda uygulanacak tek bir altyazı da yazabilirsiniz. Bu özellik, özellikle birden fazla fotoğraf veya video paylaşırken açıklamalarınızı kolaylaştırıyor.

DİĞER İYİLEŞTİRMELER

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için başka küçük değişiklikler de test ediyor. Medya galerisine erişim kolaylaştırıldı ve resimleri hızlıca seçmek mümkün hale getirildi.

Bu değişiklikler henüz beta aşamasında olduğu için bazı kullanıcılar küçük hatalarla karşılaşabilir.