Victor Osimhen Maskesi Ne Kadar? Nasıl Alınır?

İtalya'da yaşadığı sakatlık sonrası sahalara maskeyle dönmek zorunda kalan Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek. Taraftarlar, Osimhen maskesinin fiyatını ve satın alma detaylarını merak ediyor.

Osimhen Maskesi Ne Kadar?

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde, GS Store'da Osimhen'in siyah maskelerinin satışa sunulacağını açıkladı. Bu özel maskelerin fiyatı 349,99 TL olarak belirlendi.

Nasıl Alınır?

Victor Osimhen'in maskelerini satın almak için GS Store mağazalarına başvurabilirsiniz. Ayrıca, maskelere Galatasaray'ın resmi e-ticaret sitesinden de ulaşmanız mümkün.

Detaylar ve sipariş için GS Store'un resmi web sitesini ziyaret edebilir veya mağazalarına danışabilirsiniz.