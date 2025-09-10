Van Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek gibi hastalık taşıyıcı canlılara karşı 7/24 esaslı yoğun bir mücadele yürütüyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlarla yürütülen çalışmalarla üreme alanları, sezon boyunca düzenli aralıklarla ilaçlanarak larva ve yetişkin vektör popülasyonu kontrol altında tutuluyor.

20 araç ve 60 personel ile titizlikle yapılan çalışmalar, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıl boyunca devam edeceği belirtildi.