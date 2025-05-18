Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 95 ilaçtan 6'sının diyabet, 5'er tanesinin ise "kanser", "immün trombositopeni", "talasemi" (demir bağlayıcı) ile "astım ve KOAH" tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğunu duyurdu.