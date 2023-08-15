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Yıllar önce Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu’nun işlettiği, özellikle haber ve programlarıyla ulusal kanalları aratmayan Van TV; yıllar sonra yine Zahir Kandaşoğlu destekleri ve ZEOR Media işbirliğiyle yeniden uyduda yerini alıyor.

1 Eylül’de yayın hayatına başlayacak Van TV’ye herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Kandaşoğlu, “Van TV logosunu yıllar sonra sahada görmek büyük bir mutluluk. Geçmişte imtiyaz sahipliğini yaptığım Van TV’nin bugün yeniden hayata geçirilmesi çok mutluluk ve gurur verici bir durum.

Geçmişte çok sağlam bir kadro ve ekipman ile başladığımız yayın ulusal kanalları aratmıyordu. Köy programlarımız, turizm, siyaset ve benzeri programlarımızla iyi bir reyting aldık.

Bu anlamda iyi bir hizmet veriyorduk. Yıllar sonra bu kanalı satmak zorunda kaldık ve bu durum beni çok etkiledi ve yıllarca çok yıprattı. Geçtiğimiz yıllarda yeniden Van TV kanalını kurma kararı aldım. Bu nedenle RTÜK’e müracaatta bulundum, bizleri incelemeye aldı, bir yıl sonra TV isim hakkını bize geri vererek kanal açma yetkisi verdi” dedi.

Van TV’nin bundan sonra ZEOR Medya işbirliği ile ekranlarda olacağını vurgulayan Kandaşoğlu, “Bu TV kanalını kendi bünyemizde değil de, Van’da yıllardır yayın yapan, bu anlamda büyük emekler sarf eden medya grubu olan Zeor Media Yönetim Kurulu ve İmtiyaz sahibi Orhan Olgun ve Zeki Yiğit ile çalışma kararı aldık. Bundan sonra televizyonun yayınlarını ve lisansını bu grup kullanacak. Bizde kendilerine moral ve destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Van TV’nin Van için ciddi bir yatırım olduğuna dikkat çeken Kandaşoğlu, “Bu kanal, 24 saat Van’dan söz edecek. 722 TV kanalının arasında Van TV’de yer alacak. Bu nedenle Van’ın kurum ve kuruluş amirleri başta olmak üzere dernek ve STK’ları, odaları bu şuurla hareket etmeli, bu kanala değer ve desteklerini esirgememelidir. Ben bu duygularla Van TV’nin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.iha