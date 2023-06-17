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Van’da yaşayan vatandaşlar bazı cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda yürümekte zorlandığını söylüyor.

Bazı esnaflar tarafından kaldırımlar, sattığı ürünleri sergilemek üzere kullanılınca vatandaşlar da yürümek için belli noktalarda yollara inmek durumunda kalıyor.

Van’ın cadde ve sokaklarında esnaf daha fazla ürün satmak için kaldırımları kullanınca vatandaşlar durumdan şikayetçi oluyor.

Vatandaşlar, esnafları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ederek, kaldırım gibi ortak kullanım alanlarına eşya atılmaması ve işgal edilmemesi yönünde uyarıyor.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik