Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü yönetimi belirlendi. Kayyım dönemindeki yönetimin görevden alınmasından sonra yeni atamalar yapıldı.

Yeni atamalara göre VASKİ Genel Müdürlüğüne Şeref Demir, Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Cıvakli, Sefa Deniz, Dilek Aker, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına M. Emin Akköprü, Kanalizasyon Dairesi başkanlığına Şenol Er, İçmesuyu Daire Başkanlığına Vedat Karabulut, İlçe Hizmetleri Daire başkanlığına Habip İcat, Plan Proje ve Yatırım Daire Başkanlığına Murat Öztürk, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına Dr. Ali Çiftçi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Çelenk Erdinç, Makina İkmal Dairesi Başkanlığına A. Gani Saçık, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Rahmi Varol, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Mervan Mean ve Abone İşleri Daire Başkanlığına İhsan Geylan atandı.