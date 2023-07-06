Wanhaber / Ramazan Çetin

VASKİ, Van'ın Muradiye merkezinde ve Edremit’e bağlı Süphan Mahallesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

VASKi'nin yaptığı paylaşıma göre, Muradiye ilçe merkezi ve mahallelerini besleyen hattın, doğalgaz çalışması sonrası hatta oluşan arıza nedeniyle; Bugün 11:00 - 16:00 saatleri arasında Muradiye ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde zorunlu su kesintisi yapılacak.

SÜPHAN MAHALLESİNDE DE KESİNTİ VAR

Süphan Mahallesini besleyen içme suyu hattında oluşan ani arıza nedeniyle; bu mahallede de kesintiye gidildi.

Arıza nedeniyle bugün 10:45 - 15:00 saatleri arasında Süphan Mahallelerinin bir kısmında zorunlu su kesintisi yapılıyor.