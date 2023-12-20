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WanHaber

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde çalıştırılmak üzere 242 mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) alımı yapılıyor. 11 Aralık tarihinde müracaatlar sona ererken, bugün kura çekimi ile işe alınacak personeller belirleniyor.

Saat 14:00’te Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Otelinin Konferans Salonunda noter huzurunda başlayan kura çekimi kurumun web sitesi üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekimini aynı zamanda sitemizden de takip edebilirsiniz.

Wanhaber / Oktay Dincer