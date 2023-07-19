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VASKİ Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımı ile ilgili geniş bir mücadele yürütüyor. Küresel iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve şuursuz su tüketimi, su kaynaklarını ciddi bir şekilde tehdit ederken, VASKİ Genel Müdürlüğü de kaçak su kullanımı ile ilgili olarak adli ve idari işlemlerini hızlandırıyor.

Kentte özellikle yaz aylarında bağ-bahçe sulamalarından dolayı su tüketiminde büyük oranda artış yaşanması ile birlikte hareket geçen VASKİ Genel Müdürlüğü, halkın içme suyu kullanımında mağduriyet yaşamaması, kaynakların daha etkin kullanılması ve usulsüz su kullanımını engellemek için oluşturduğu 14 ekiple mesai kavramı gözetmeksizin mahallelerde kontrollerini sıklaştırarak kaçak su denetimleri yapıyor.



Bu çerçevede son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 101 adet kaçak usulsüz su kullanımı tespit edildi. Kaçak su kullananlar hakkında para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Ayrıca 177 kişi hakkında da sayaçsız kullanım tespiti yapılarak abonelik işlemleri başlatıldı.

Gerçekleştirilen denetimler sonrası yaz nedeniyle düşüş yaşanan depo su seviyelerinde yükselme ve iyileşme olduğu kaydedildi. iha