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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Bir süredir konuşulan ekmeğe zam onaylandı. Van’da 210 gramlık ekmeğin fiyatı 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Yüzde 50 oranında zam yapılan ekmek, yarından itibaren yeni tarife üzerinden satılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık; “Bildiğiniz üzere Türkiye’de en ucuz ekmek ilimizde satılmaktadır. 6 aydır Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 TL iken ilimizde rayiç 4 TL olmasına rağmen 3 TL’ye satılmaktadır. Ama maliyetlerin bu kadar yükselmesi sonucu 210 gr. ekmeğin maliyeti son zamlardan sonra 6 TL olmuştur” dedi.

Işık açıklamasının devamında şunları söyledi; “T.M.O. ununun artık verilmemesi, asgari ücretin 11 bin 400 TL olması, akaryakıt fiyatlarının artması vs. toplamda 25 gider kaleminin artması, ekmeğin maliyetinin artmasına sebep olmuştur. Kurum amirleri ve esnaflarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda hem esnafımızın zararını önlemek hem de vatandaşlarımızı düşünerek 210 gr. somun ekmek ve 200 gr. pide ekmeğin fiyatı 6 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200 - 210 gr. ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır.”

Van’da ekmek yarından itibaren zamlı tarifeyle satılacak.