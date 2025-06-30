Vanspor taraftarları, uzun yıllar sonra ilk kez takımlarını 1. Lig’de izleyebilme heyecanını yaşıyor. Ligin ne zaman başlayacağını araştırmaya başlayan taraftarlar takımları ile buluşacakları günü iple çekiyor. Ancak taraftarları üzen bir durum var. Vanspor’un cezası nedeniyle evindeki ilk 3 maç seyircisiz oynanacak. Bu durum da taraftarlarla takımın buluşmasını geciktirecek.

TRENDYOL 1. LİG’DE MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini bir süre önce belli oldu.

Buna göre Trendyol 1. Lig’de sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ 7 TEMMUZ’DA

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi ise 7 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimine Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticileri katılacak.