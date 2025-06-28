25 yıl aradan sonra adını Trendyol 1. Lig’e yazdıran temsilcimiz Van Spor FK’nin ligdeki fikstürü 7 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.

Taraftarların heyecanla beklediği fikstür çekimi Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak ve saat 14.00'te başlayacak.

BAŞKAN VE YÖNETİCİLER KATILACAK

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 7 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Vanspor yöneticileri de fikstür çekiminde hazır bulunacak.

VANSPOR SAHASINDAKİ 3 MAÇI SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Uzun yıllardır 1. Lig hasreti çeken Vanspor taraftarları, lig başladıktan bir süre sonrasına kadar takımlarını iç saha maçlarında izleyemeyecek. Play-off’larda alınan ceza nedeniyle Vanspor kendi sahasındaki 3 maçı seyircisiz oynayacak.

Ardından taraftarların hasreti sona erecek ve 25 yıl aranın ardından taraftarlar 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren takımlarını sahada destekleyecek.

Vanspor’un ilk maçını deplasmanda mı iç sahada mı oynayacağı 7 Temmuz’daki fikstür çekimi ile belli olacak.