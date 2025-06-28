Uzun yıllar sonra yeniden Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan temsilcimiz Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarına kısa bir süre başlayacak.

Edinilen bilgilere göre Vanspor FK, kamp çalışmalarının startını Kayseri’de verecek.

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile sözleşme imzalayan Vanspor FK, transfer çalışmalarına yoğunlaşmış durumda.

Bir yandan transfer görüşmeleri yapılan Vanspor’da diğer taraftan kamp takvimi belli oldu. Takım 4 Temmuz tarihinde Kayseri’de toplanacak ve 5 Temmuz itibari ile yeni sezonun startını verecek.

Lig öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirmek isteyen Vanspor FK, Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışmalara başlayacak.

Vanspor FK, Kayseri’deki kamp süresince hem fiziksel hem taktiksel bir hazırlık dönemi geçirecek. Ayrıca burada hazırlık maçları da yapılacak.