Ligde zor günler geçiren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kötü gidişata dur demek istediği haftada deplasmanda İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşacak.

Saat 19.00’da başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maçta ev sahibi ekip mücadeleye; İsa Doğan, Yunus Bahadır, Modestas Vorobjovas, Davıd Patrıck Sambissa, Vefa Temel, Florıan Loshaj, Duran Şahin, Demeaco D'vaughn Duhaney, Emrecan Uzunhan, Mendy Mamadou ve Mario Krstovski ile başlayacak.

İmaj Altyapı Van Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da, zorlu maçta takımını sahaya şu 11 ile çıkaracak; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Emir Bars, Hasan Bilal ve Ivan Cedric Bikoue Embolo.