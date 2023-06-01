2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 38 maçlık periyotta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak, ligi 74 puan +31 averajla altıncı sırada tamamlayan Vanspor, ilk maçta deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya penaltılar sonucu 6-5 mağlup olarak, play-off'a veda etmişti. Vanspor'u sahasında mağlup eden 1461 Trabzon FK ve evinde Ankara Demirspor'u penaltılar sonucu 6-4 mağlup eden İskenderunspor, bir üst tura yükselen takımlar olmuştu.

İki takımın karşılaşması kıyasıya mücadele ile tamamlandı. Zorlu Trabzon deplasmanında 3-1 galip gelen İskenderunspor, ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti. Cumartesi günü oynanacak olan ikinci maçta İskenderunspor, rakibine eleyerek, yarı finalde Bucaspor 1928 ile karşılaşmak istiyor.

Play-Off ikinci tur ilk maçında deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 3-1 mağlup eden İskenderunspor final kapısını araladı. Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyan konuk İskenderunspor, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Zorlu müsabakayı İskenderunspor, Süleyman Güneş, Buğrahan Karslı (KK) ve Kemal Tokak'ın golleriyle 3-1 kazandı. 1461 Trazbzonspor'un tek golü Enes Karakuş'un ayağından geldi. Bu skorla İskenderunspor ikinci maç öncesi avantajı kapmış oldu. İkinci maç 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Pendik Stadyumu'nda oynanacak.

Van Bölge Gazetesi