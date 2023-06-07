Play-Off çeyrek finalinde 1461 Trabzon'u saf dışı bırakan İskenderunspor Bucaspor 1928'in rakibi oldu. Bugün saat 17.00'de karşı karşıya gelecek olan finalistler, ikinci maç öncesi avantaj elde etmek istiyor. İki takım arasındaki ilk maç saat 17.00'de Pendik Stadı'nda oynanacak.

Rövanş ise 11 Haziran Pazar günü Yeni Buca Stadı'nda olacak. Turu geçen takım, finalde Anagold 24Erzincanspor- Şanlıurfaspor maçının galibiyle 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz ve Gürcan Hasova hakem dörtlüsü yönetecek. Normal sezonda iki takımın karşılaşmasında, Bucaspor 1928 deplasmanda 2-1, evinde ise rakibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Bugün oynanacak olan zorlu mücadelede iki takımda avantaj elde etmek için mücadele edecek. Ligde oynanan maçlarda Bucaspor 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 81 puanla ligi ikinci sırada tamamlayarak adını direkt finale yazdırırken, İskenderunspor ise oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyetle 77 puanla ligi üçüncü sırada tamamlamıştı.

Play-off karşılaşmalarında ilk olarak Ankara Demirspor'u penaltılar sonucu eleyen İskenderunspor, ikinci turda ise 1461 Trabzon FK'yı mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Öte yandan Beyaz Grupta finale kalan Anagold 24Erzincanspor ile Şanlıurfaspor, bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Van bölge gazetesi