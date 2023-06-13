Vanspor'un grubunda 1. Lig'e yükselmek için mücadele veren Bucaspor 1928, ilk maçta 3-1 yendiği İskenderunspor'uu ikinci maçta da 1-0 yenip play-off finaline yükseldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62'nci dakikasında İskenderunspor'dan Hüseyin topu kendi ağlarına gönderdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Bucaspor 1928 finale kaldı. İzmir ekibi, finalde Şanlıurfaspor ile Konya'da karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak finali kazanan takım gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek. Play-off yarı final maçında Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'u 1-0 yenerek adını finale yazdırmayı başardı.

Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanarak büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ikinci maçta rakibini tek golle geçti. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca ilk yarı golsüz berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında rakip kalede ataklarını sıklaştıran ve önemli pozisyonlar bulan Bucaspor 1928, 62. dakikada İskenderunspor'dan Hüseyin Öztürk'ün topu kendi ağlarına göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümünde iki takım da geliştirdikleri ataklardan faydalanamayınca mücadele 1-0 Bucaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. İskenderunspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler adını finale yazdırıp Spor Toto 1. Lig'e bir adım daha yaklaştı. Buca'nın finaldeki rakibi iki maçta da 24Erzincanspor'u mağlup eden Şanlıurfaspor oldu.

Spor Toto 1. Lig'e çıkacak takımın belirleneceği 2. Lig play-off finali final maçı, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

ŞANLIURFA RÜZGAR GİBİ

Şanlıurfaspor, 3-2 kazandığı eşleşmenin rövanşını da Kemal Rüzgar'ın iki golüyle kazanıp final biletini kaptı. İkinci Lig'de yarı final heyecanın diğer ayağında Şanlıurfaspor ile 24 Erzincan kozlarını paylaştı. Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanan mücadele stat ışıklandırmasında yaşanan problem nedeniyle yaklaşık 10 dakika geç başladı.

Yeşil-sarılılar, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup ettiği 24 Erzincanspor'u sahasında 2-0 yenerek finale yükseldi ve Spor Toto 1. Lig yolunda önemli bir adım daha attı. Nefes kesen mücadelede ilk yarının sonlarında Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti.

45+1'de Kemal Rüzgar'ın golüyle Güneydoğu ekibi tur kapısını araladı ve devre 1-0 Şanlıurfa lehine bitti. Maçın ikinci yarısında da ataklarını sıklaştıran Şanlıurfaspor, 90+2'nci dakikada Kemal Rüzgar ile farkı ikiye çıkardı ve maç bu skorla sona erdi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Şanlıurfaspor, toplamda 5-2'lik skorla TFF 2. Lig play-off finaline kaldı.

Van bölge gazetesi