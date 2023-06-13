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Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Eşi Duygu Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri’nin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Göya ile birçok akademisyen, öğrenci ve veli katıldı.





Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı konuşmada; “Bugün kıymetli öğrencilerimizin mezuniyet törenlerine şahitlik etme, onların mutluluğunu paylaşmak için bir aradayız. Sizlere, beş yıl boyunca hocalarımızın gayretiyle çok iyi bir eğitim verdiğimize inanıyorum. Burada edindiğiniz bilgileri meslek hayatınızda en iyi şekilde uygulayacağınızdan şüphemiz yoktur.

Birinci sınıftayken sizlere, önlük giydirmiş ve yemin töreni yaptırmıştık. O beyaz önlüğün saflığını, temizliğini her zaman koruyunuz ve hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit şekilde davranmanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayınız. Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde nitelikli bir diş hekimi olarak çalışacağınıza ve Van Yüzüncü Üniversitesi'nin diplomasını gururla taşıyacağınıza olan inancım tamdır. Sizlerin bu anlamlı gününü tebrik ediyor; yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.





Fakülteleri teknoloji ile bütünleşen dünyayla uyumlu hâle getirme ve şehrimize, bölgemize daha iyi sağlık hizmeti verebilme adına Diş Hekimliği Fakültesine birçok yeni cihaz alımı yapıldığını vurgulayan Rektör Şevli; “Gerek Diş Hekimliği Fakültemize gerek Tıp Fakültesi Hastanemize son teknolojik cihazları almaya devam edeceğiz.” dedi.



Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Göya da konuşmasında; Diş Hekimliği Fakültesinin alanlarında son derece yetkin ve tecrübeli genç öğretim üyesi kadrosuyla, öğrencilerini diş hekimliği alanında çağın en modern teknolojilerini kullanarak yetiştirdiklerini ifade etti. Dekan Göya, bu zorlu ve meşakkatli ama bir o kadar da keyifli geçen beş yıllık eğitimin sonunda diş hekimi unvanını alarak mezun olan tüm öğrencileri ve onlara destek olan ailelerini tebrik etti.



Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verildi.

Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet programı hekimlik andının okunması, fakülte birincisinin yaş kütüğüne plaka çakması ve öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.