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Vanspor'un grubunda mücadele eden ve geçtiğimiz hafta Van temsilcisinin 2-0 mağlup ettiği Serik Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Kırklarelispor, talimatlara aykırı hareket, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Serik Belediyespor Kulübü'nün 10.09.2023 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Zonguldak Kömürspor A.Ş. Kulübü'nün 10.09.2023 tarihinde oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş.-Esenler Erokspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Weecoıns Kırklarelispor Kulübü'nün 10.09.2023 tarihinde oynanan Weecoıns Kırklarelispor-Hes İlaç Afyonspor Kulübü TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Van bölge gazetesi