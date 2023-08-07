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Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde lige hazırlanan Vanspor, Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına start verdi. Van'da günlük yaptığı çift antrenmanla güç depolayan Kırmızı- Siyahlı takım, buradaki kampını Cuma günü tamamlamıştı.

4 günlük iznin ardından bugün Erzurum'da toplanan Vanspor, 26 Ağustos'ta oynayacağı Bucaspor maçına kadar burada güç depolamaya devam edecek. 2023-2024 futbol sezonunda şampiyonluk hedefleyen ve güçlü rakiplerle mücadele edecek olan Van temsilcisi, bu kapsamda kamp çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Sezon öncesi transfer çalışmalarında büyük yol kat eden ve önemli futbolcuları kadrosuna kadar Vanspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde güç depolamaya devam ediyor. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'ndeki kamp çalışmalarını tamamlayan Vanspor, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Erzurum'da kampa girdi.

Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde çalışmalarını günlük çift idmanla yürüten Vanspor, bugün itibariyle Erzurum kampına başladı. Burada 4-5 hazırlık maçı yapması beklenen Vanspor'un 26 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor maçı için buradan İzmir'e geçmesi bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2023-2024 futbol sezonunda 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Vanspor'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar dış transferde 15 futbolcuyu renklerine bağlayan Vanspor, birçok futbolcuyla da görüşme halinde.

Dış transferde ise eski futbolcusu Medeni Bingöl, Yeni Malatyaspor'dan Burak Kavlak, Karacabey Belediyespor'dan Bekir Can Kara, Amedspor'dan Kerem Çağatay, Armoni Alanya Kestel Spor'dan Ahmet Ülük, Erokspor'dan Bekir Demircan, Etimesgut Belediyespor'dan Abdulcebrail Akbulut, İstanbulspor'dan Erdem Seçgin, Serik Belediyespor'dan Harun Kavaklıdere, Şanlıurfaspor'dan Alpay Koçaklı, Karacabey Belediyespor'dan Ahmet Eren, Nazilli Belediyespor Bertuğ Bayar, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden kaleci Nurullah Aslan, Karagümrük Spor Kulübü'nden Berke Demircan'ı kadrosuna katan Vanspor, son olarak Eyüpspor'dan stoper Ahmet Özkaya'yı renklerine bağlamıştı.

Eksik mevkilere transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Vanspor, alternatifli bir kadro kurmak için görüşmelerini devam ettiriyor. Birkaç futbolcuyla temas halinde olan Van temsilcisi, eksik mevkilere transferler yaparak, Erzurum kampında lige hazır hale gelmek istiyor.

Öte yandan Vanspor'un da bulunduğu Beyaz Grupta mücadele edecek olan 1461 Trabzon FK, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., Afjet Afyonspor, Altınordu, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler A.Ş., Bucaspor 1928, Bursaspor, Diyarbekir Spor A.Ş., Esenler Erokspor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Kırklarelispor, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Zonguldak Kömürspor A.Ş. takımları da kamp ve transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

van bölge gazetesi