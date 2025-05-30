Sezona iyi başlayan Artı Değer Van Spor FK, inişli çıkışlı bir grafikle yoluna devam etti. İlk 3 maçında galibiyet alarak sezona iddialı giren temsilcimiz, ardından zaman zaman liderlik koltuğuna otursa da zaman zaman da inişe geçti.

Ligde dalgalı bir seyir izleyen Van ekibi, sezon boyunca birden fazla Teknik Direktör değişikliğine giderken devre arasında ise önemli transferlere imza attı.

MURAT YILDIRIM DÖNEMİ

Flaş transferlere rağmen ligin ikinci yarısında da inişli – çıkışlı yolculuğunu sürdüren Artı Değer Van Spor FK, ligin 29. Haftasındaki 6 – 2’lik Serik Belediyespor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yolları ayırdı.

Ligin 30. haftası itibari ile dümene bu kez Vanlı teknik sorumlu Murat Yıldırım geçti. Yönetim, yardımcı antrenörlük yapan Murat Yıldırım’a güvendi ve direksiyona oturttu.

Teknik Sorumlu Murat Yıldırım, kendisine güvenenleri mahcup etmedi ve takımda önemli başarılara imza attı. Sezonun 32. haftasında evinde ağırladığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri AŞ’yi 1-0 yenen Artı Değer Van Spor FK, Play-Off’lara kalmayı bu hafta itibari ile garantilemiş oldu. Kalan maçlarda da iyi bir performans ortaya koyan Artı Değer Van Spor FK, ligi 5. sırada tamamlayarak play-off’lara kaldı.

MENEMEN VE AKSARAY DEVİRDİ

Artı Değer Van Spor FK için bu kez play-off yolculuğu başladı. Temsilcimiz, ligi 5. sırada tamamladığı için 4. sıradaki Menemen Futbol Kulübüne deplasmanda konuk oldu ve play-off’un ilk yolculuğu başladı. Büyük bir azimle karşılaşmada başarı gösteren Van ekibi Play- Off ilk turunda zorlu rakibi karşısında 3-1’lik galibiyet elde ederek bir üst tura yükseldi.

2. Turun ilk maçında bu kez sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşan Artı Değer Van Spor FK rakibi ile 2 – 2 berabere kaldı ve üst tur bileti için deplasman hazırlıklarına başladı. Deplasmanda Motolux 68 Aksarayspor’u 1 – 0 mağlup eden temsilcimiz 3. tura yükseldi.

ELAZIĞSPOR MAÇININ GALİBİ VANSPOR

3. Tur’da, ligi 2. sırada tamamlayan Çimentaş Elazığspor yarışa dahi olarak Artı Değer Van Spor FK’nin rakibi oldu.

Gözünü şampiyonluğa diken temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Play-Off 3. Tur ilk maçında evinde rakibine acımadı ve Çimentaş Elazığspor’u 4-1’lik farklı bir skorla mağlup etti.

Final yolunda son deplasmanda Çimentaş Elazığspor’la karşılaşacak olan temsilcimiz, tüm tehditvari açıklamalara rağmen sahaya çıktı ve maçın 56. dakikasına kadar etkili bir oyun ortaya koydu. Sahaya atılan yabancı maddelerle engellenmeye çalışılan Van Spor FK, mücadelesine devam etti. Ancak 56. Dakikada yan hakemin kafasına yabancı maddenin isabet etmesi bardağı taşıran son damla oldu ve maç tatil edildi.

Ardından gerekli değerlendirmeleri yapan TFF, Van Spor’u hükmen 3 – 0 galip baydı. İlk maçtan da sahadan 4 – 1’lik üstünlükle ayrılan temsilcimiz adını finale yazdırmış oldu.

FİNALDE RAKİP BATMAN PETROL SPOR OLDU

Zorlu maratonun ardından adını finale yazdıran Artı Değer Van Spor’un rakibi, Beyaz Grup finalisti Batman Petrol Spor A.Ş. oldu.

1.LİG İÇİN SON MAÇ

Van ekibinin yıllardır beklediği şampiyonluk ve üst lige çıkma hedefine sadece bir maç kaldı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, hedeflediği yolda Vanlı Teknik sorumlu Murat Yıldırım ile finalde ter dökecek. Van Spor 1 Haziran Pazar günü saat 20.00’da Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda Batman Petrol Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, zorlu bir yolculuğun ardından ulaştığı finalde Batman Petrol Spor AŞ’yi de yenerek kupayı Van’a getirmek ve 1. Lige çıkmak istiyor.

TARAFTAR FAKTÖRÜ

Artı Değer Van Spor FK’nin finale giden yolculuğunda en önemli faktörlerden biri taraftarlar oldu. Hem iç sahada hem deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, takımın finale çıkmasında en büyük pay sahiplerinden oldu.

Zorluklara rağmen yönetimin fedakarlıkları, futbolcuların özverisi, teknik ekibin inancı, malzemecisinden tüm kulüp çalışanlarına kadar verdikleri emeğin sonucunda Van Spor FK finale adını yazdırdı ve 1. Lig’e sadece 1 adım kaldı.

Şimdi Artı Değer Van Spor FK, yolun sonunun 1. Lig olması için sahaya çıkacak.