Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur müsabakaları ile Nesine 2. Lig 34. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 9 maç belirlendi. Bu maçlar arasında, Artı Değer Van Spor FK’nin sahasında konuk edeceği Karaman Futbol Kulübü ile oynayacağı maça yer verilmedi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off’u garantileyen Artı Değer Van Spor FK, ligin 34. ve son hafta maçında sahasında Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu maç HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar arasında yer almazken, başka bir kanal üzerinden canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte Nesine 2. ve 3. Lig’de canlı yayınlanacak o maçlar;



30 Nisan Çarşamba



Nesine 3. Lig Play-Off 1. Tur



1. Grup

16.00 Belediye Kütahyaspor - Düzce Cam Düzcespor (HT Spor TV)

2. Grup

16.00 Silivrispor - Tire 2021 Futbol Kulübü ( HT Spor YouTube)



3. Grup

20.00 52 Orduspor FK - Pazarspor (HT Spor TV)



4. Grup

16.00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor ( HT Spor YouTube)



3 Mayıs Cumartesi



Nesine 2. Lig 34. Hafta



Beyaz Grup

15.00 İskenderunspor - Sarıyer (HT Spor YouTube)

15.00 Batman Petrolspor - Anagold 24Erzincanspor (HT Spor YouTube)



Kırmızı Grup

15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor (HT Spor YouTube)

15.00 Çimentaş Elazığspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (HT Spor YouTube)



Nesine 2. Lig 34. haftadan seçilen müsabakalar, HT Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaların, konferans yayınla dönüşümlü olarak HT Spor TV'den ekranlara getirileceği de açıklandı.