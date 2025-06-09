Yeni lig heyecanı devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2025-2026 yılı sezon takvimini açıkladı.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kırmızı-Siyahlı ekibin yer aldığı Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek.

İkinci yarı ise 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Van ekibinin yer aldığı ligde Trendyol 1. Lig fikstürünün ise ilerleyen tarihlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.