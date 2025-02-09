Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 21. hafta karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor’a konuk oldu. Kırmızı- Siyahlı ekip öne geçtiği karşılaşmada 2-1 yenilerek 6 hafta sonra mağlubiyeti yaşadı. Maçta hakem kararları büyük tartışmalara sebep oldu. Maç sonrası sahada Van Sporlu futbolculara, protokol tribününde ise Van Sporlu yöneticilere karşı sistematik bir saldırı gerçekleştirildi. Bir süre Elazığ Atatürk Şehir Stadyumu'nda mahsur kalan Van Spor FK ekibi, Van'a dönüş yolunda saldırıya uğradı. Elazığ'ın çıkışında Van Spor FK kafilesini taşıyan otobüse yönelik yapılan saldırıda 5 kişi yaralandı.

BİNGÖL'DE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Elazığ'da sistematik bir şekilde saldırıya uğrayan Van Spor FK, akşam saatlerinde yemek molası için gittikleri Bingöl'de meşale ve çiçeklerle karşılandı. 'Van Spor sen bizim kardeşimizsin' sloganının atıldığı karşılaşmada teknik heyete çiçek hediye edildi.

VAN'DA KARŞILAMA YAPILACAK

Elazığ'dan Van'a dönüş yolunda olan Van Spor FK kafilesi saat 03:00'da Van'da karşılanacak. Van Atatürk Şehir Stadı önünde düzenlenen karşılaşmaya Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Heyeti ve taraftarlar katılacak.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel akşam saatlerinde bir açıklama yapmış ve tüm Vanlıları takımlarını sahiplenmeye davet etmişti.