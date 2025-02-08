Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Elazığspor ile karşılaşmış, maçın hakeminin verdiği yanlış kararlar sonrası 2-1 mağlup olmuştu. Maç sonrası kulüp başkanı Erol Temel bir açıklama yapmış, yalnız kaldıklarından dolayı sitemde bulunmuştu. Van'ın sahipsiz ve yalnız bir kent olduğunu belirten Erol Temel'in açıklamaları sonrası AK Parti cephesinden ilk açıklama Kayatürk'ten geldi.

AK Parti Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Elazığ'da saldırıya uğrayan Van Spor'a geçmiş olsun dileklerini iletti. TFF Başkanı, Elazığ Valisi ve Emniyet Müdürü ile görüştüğünü belirten Kayatürk, olayların takipçileri olacağını söyledi. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan Kayatürk, aşağıdaki ifadelere yer verdi.

GEÇMİŞ OLSUN VANSPOR Vanspor'umuzun yöneticilerine, oyuncularına ve camiasına Elazığ'da yaşananlardan ötürü geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elazığ Emniyet Müdürü, Elazığ Valisi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıyla konuyu görüştük. Bu saldırıyı gerçekleştirenler Elazığ'da gözaltına alındı. Olayın yakın takipçisi olacağız. Vanspor'a yapılacak hiçbir haksızlığı kabul etmiyoruz. Sporun doğasına uygun olan centilmen ruhun korunması hepimizin görevidir.