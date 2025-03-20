Artı Değer Van Spor FK ‘Dünden Bugüne Vefa: İftar Programı düzenleyecek. Yarın gerçekleştirilecek iftar programında, Van Spor’a geçmişten bugüne emek vermiş kişiler bir araya getirilecek ve özel bir geceye imza atılmış olunacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bir yandan hafta sonu sahasında ağırlayacağı Diyarbekir Spor AŞ. karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken öte yandan Vanspor’un geçmişine vefa göstermek, hatıraları tazelemek ve geleceğe dair birlikteliği pekiştirmek amacıyla iftar programı düzenleyecek.

“AMAÇ, VANSPOR AİLESİNİN DAYANIŞMASINI GÜÇLENDİRMEK”

Artı Değer Van Spor FK’den yapılan paylaşımda, “Vanspor Futbol Kulübü olarak, geçmişten bugüne kulübümüze emek vermiş değerli futbolcularımızı, yöneticilerimizi, kulüp başkanlarımızı ve kıymetli basın mensuplarımızı bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” denildi.

Düzenlenecek olan özel gecede Vanspor’un geçmişine vefa gösterme, hatıraları tazeleme ve geleceğe dair birlikteliği pekiştirmenin amaçlandığı kaydedilirken, “Programımız, Vanspor ailesinin dayanışmasını güçlendirmek ve kulübümüzün köklü geçmişine duyduğumuz saygıyı ifade etmek adına büyük bir anlam taşımaktadır...” denildi.