2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta ligi beşinci sırada tamamlayan Vanspor, 1461 Trabzon FK'ya penaltılar sonucunda 6-5 mağlup olarak play-off'a veda etmişti. Yarışa rakiplerine oranla çok zor şartlarda ve geriden gelerek başlamış Vanspor olarak, 2022-23 sezonunu başarılı bir şekilde bitirdiklerini belirten Teknik Direktör Ümit Bozkurt, Vanspor'un yerinin Süper Lig olmasına inanan bir futbol adamı olarak, 2022-23 sezonunda elde edilen başarının, tüm Vanspor camiası tarafından önümüzdeki yıllarda yaşanması gereken başarıların sağlam temeli olarak görülmesi ve bu temele göre inşa edilmesi görüşünde olduğunu vurguladı.

"ŞEHRİMİZİ GURURLANDIRDIK"

6 Ekim'de Vanspor'da göreve başlayan ve başarılı bir grafik çizen Teknik Direktör Ümit Bozkurt, sezonu değerlendirerek, "06/10/2022 tarihinde başladığım Vanspor Teknik Sorumluluk görevim,31/05/2023 tarihinde sözleşmemin bitmesiyle sona ermiştir.

Göreve geldiğimizde; Ligin başlamasına az bir süre kala oluşup, takımın kurulması adına maddi manevi yoğun çaba harcarken, destek sözlerinin yerine getirilmemesinden dolayı yorgun bir yönetim, son anlarda takıma katılmış bundan dolayı da sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmemiş bazı oyunculardan dolayı fiziksel yetersiz, bununla birlikte yönetime verilen sözlerin yerine getirilmemesinden kaynaklı, alacaklarını alamadıklarından dolayı da mental olarak yorgun bir takım ile tüm bunlardan dolayı sahaya yansıyamayan mücadeleden umutsuz taraftar grubuyla karşılaştık.

Bu sorunların birlikte samimiyetle aşılacağına inanarak taraftarımız, yönetimimiz, futbolcularımız, çalışanlarımız ve biz teknik heyet kenetlendik, bir olduk ve şehrimize yakışır bir mücadele başlattık. Tam 30 haftalık mücadele neticesinde teknik heyet olarak her ne kadar 2.13 puan ortalaması başarısı yakalasak da bundan daha önemli olduğuna inandığım Vanspor camiası olarak 18 hafta yenilmemezlik, tarihindeki belki de en yüksek sezon puanı 1978-79 tarihinde Trabzonspor forması altında Şenol Güneş'e ait olan 44 yıllık en fazla gol yememe rekorunu Vanspor olarak kalecimiz Haydar Yılmaz ile kırma başarısı gösterdik.

2. ligdeki sezonun maçını Vanspor-Kocaeli maçı ile şehrimize yaşatmanın yanı sıra, birbirinden başarılı maçları kazanarak şehrimizi gururlandırdık" dedi.

"VANSPOR'A BAŞARILAR DİLERİM"

Sezona zor şartlarda ve geride başlamalarına rağmen, başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Bozkurt, "Özetle; yarışa rakiplerine oranla çok zor şartlarda ve geriden gelerek başlamış Vanspor olarak, 2022-23 sezonunu başarılı bir şekilde bitirirken, Vanspor'un yerinin Süper Lig olmasına inanan bir futbol adamı olarak, 2022/23 sezonunda elde edilmiş başarının, tüm Vanspor camiası tarafından önümüzdeki yıllarda yaşanması gereken başarıların sağlam temeli olarak görülmesi ve bu temele göre inşa edilmesi görüşündeyim.

Bu başarıda emeği geçen, tüm Vanspor severler ve takımımızı maçlarda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, Vanspor'un bölge için ne kadar değerli olduğu bilinciyle desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Ozan Balcı ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın beyefendiye, sezon başında takıma sahip çıkıp, takımın kurulmasından sezon sonuna kadar ellerinden geleni takım için yapan yönetimimize, özellikle bize inanarak bu şerefli görevi bize layık gören Sayın Başkan Feyat Kıyak beyefendiye, geldiğimiz günden itibaren teknik heyete saygıda kusur etmeden, gerçekten çok zor şartlarda hatta aralarında peşinatlarını hala alamamış oyuncular olmasına rağmen,

üst düzey iş ahlakına sahip, fedakâr, takıma adanmış, karakterli futbolcu kardeşlerime, takım için her daim dertlenen Sportif Direktör Ali Kurt, Genel Menajer Osman Yıldırgan, Kulüp Müdürü Batuhan Özaltun, aylarca maaşlarını alamamalarına rağmen masörümüze, malzemecilerimize, çaycımıza, tesis güvenlikçilerimize, şoförümüze, saha bakıcılarımıza, basın sorumlumuz ve muhasebecimize,

bu süreçte Vanspor için koşturan emekçi basın mensuplarına ve bu başarının en büyük mimarlarından ve en büyük yardımcılarımdan teknik ekibimdeki hocalarıma, tek tek şükranlarımı sunar, sezon boyunca çok güzel günler geçirdiğimiz ve çalışmaktan onur duyduğumuz Vanspor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi