Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 29. hafta karşılaşmasında Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’a konuk oldu.

Karşılaşmada 10 kişi kalan Artı Değer Van Spor FK, ilk devrede kalesinde 3 gol ve ikinci devrede de kalesinde 3 gole engel olamadı ve sahadan 6-2 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Serhat Gülpınar’ın istifa ettiği öğrenildi. İstifa sonrası Teknik Direktör koltuğuna kimin geçeceği merak konusu olurken gözler yeniden Yardımcı Antrenör Murat Yıldırım’a çevrildi.

YENİDEN MURAT YILDIRIM DÖNEMİ BAŞLADI

Daha önce de Teknik Direktör istifaları sonrası takımın başına geçen Murat Yıldırım’ın yeniden takımın başına getirildiği öğrenildi. Yıldırım’ın kalan maçlarda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.