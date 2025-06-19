Van Spor FK’de yaklaşan olağan üstü genel kurul öncesi başkanlık için çeşitli isimler adaylıklarını açıklarken, Van Spor FK Başkanı Erol Temel’in aday olup olmayacağı tartışmalara sebep oldu. Birçok kesim Temel’in nihai kararını net bir şekilde açıklamasını beklerken, o açıklama az önce yapıldı. Temel, aday olacağını bildirdi.

Vanspor FK Olağanüstü Genel Kurulu 30 Haziran tarihinde yapılacak. Mevcut Başkan Erol Temel, taraftarların ve Vanspor sevdalılarının samimi istekleri doğrultusunda aday olacağını açıklarken, “Buna sessiz kalamazdım” dedi.

Temel, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Van Spor’umuzun kıymetli taraftarları, değerli başkanlarımız ve üyelerimiz, fedakâr Vanspor gönüllüleri, geçtiğimiz sezon bu kutsal görevi devralırken omuzlarımıza büyük bir sorumluluğun yüklendiğinin bilincindeydik. Her adımımızı inançla, sabırla ve sizlere olan sevgimizle attık. Binlerce şükürler olsun ki Rabbim bizleri mahcup etmedi; sizlerin desteğiyle Vanspor’umuzu hak ettiği noktaya taşıdık. Sezon sonunda görevimi onurla tamamladığımı belirterek, vaktin geldiğine inanarak aday olmayacağımı kamuoyuna ilan ettim.”

“SESSİZ KALAMAZDIM”

Temel, adaylık kararını şu sözlerle açıkladı; “Ancak… Son günlerde yaşadıklarım, aldığım içten telefonlar, gönülden yazılan mesajlar, edilen dualar; “Yalnız bırakma” diyen taraftarlarımızın sesi, “Bu bağ kopmasın” diyen yol arkadaşlarımızın yüreği, “Güvendiğimiz sensin” diyen büyüklerimizin duası… İçimdeki Vanspor sevdasını daha da derinleştirdi. O an fark ettim ki bu sadece bir görev değil, yürekten kurulmuş bir aidiyet, kopması imkânsız bir bağmış. Görmezden gelemezdim. Sessiz kalamazdım.

“YOLA DEVAM ETME KARARI ALDIM”

Güvenildim. İstendim. Bu, bir yönetici için tarifi olmayan bir kıymettir. Vanspor benim için sadece bir sorumluluk değil; bir sevda, bir inanç, bir vefa meselesidir. Bu nedenle; kıymetli yol arkadaşlarımızla ve büyüklerimizle yaptığımız istişareler sonucunda, bu büyük aileyi yarı yolda bırakmamak, kurduğumuz bu güçlü bağı koparmamak adına yola devam etme kararı aldım.”

“DAHA BÜYÜK HEDEFLERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Bugüne kadar nasıl samimi, şeffaf ve inançlı yürüdüysek; bundan sonra da aynı azim, aynı sevda ve daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Bizim hedefimiz sadece başarı değil; güçlü bir altyapı, kurumsal bir yapı ve gelecek nesillere onurla bırakacağımız bir Vanspor’dur. Bu kararda dualarıyla, desteğiyle, yüreğiyle yanımda olan herkese; başta cefakâr taraftarlarımıza, kıymetli büyüklerimize, sponsorlarımıza, iş insanlarımıza ve tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu sadece bir devam değil; bu bir yeniden doğuş… Yolumuz açık, inancımız tam, sevdamız sonsuz… Allah bizleri mahcup etmesin. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olsun. Sevgi ve hürmetlerimle.”