Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Geçtiğimiz sezon Van Spor’da forma giyen başarılı eldiven Haydar Yılmaz, yeni sezon için 3. Lig temsilcilerinden Karşıyaka ile sözleşme imzaladı.

En uzun süre gol yemeyen kaleci rekorunu da Van Spor forması altında kıran Haydar Yılmaz, yeni sezonda Karşıyaka forması giyecek.

Kaleci Haydar Yılmaz transferine ilişkin Karşıya Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; “Takımımızın kaleci mevkisi için tecrübeli oyuncu Haydar Yılmaz ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Alanyaspor’da 2. Lig ve 1. Lig, Pendikspor ile 2. Lig şampiyonluğu kazanan, Gaziantep FK ile Süper Lig kariyerini sürdüren ve son olarak Van Spor ile gol yememe rekoru kıran Haydar Yılmaz’a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.