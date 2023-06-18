WanHaber / Uğur Mengeş

Vanspor Futbol Kulübü'nde Mustafa Sarıgül dönemi resmen başladı. Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, Asbaşkan Erol Temel ve Başkan Vekili İsmail Ayaz, başarılı teknik direktör Mustafa Sarıgül ile sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Başkan Kıyak, "Şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyoruz. 2 sezondur üst üste şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam Mustafa Sarıgül ile sözleşmemizi imzaladık. İç transferlerimizin büyük bir kısmını tamamladık, dış transfer çalışmalarımızı da komisyonumuzla birlikte sürdürüyoruz. Biz geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımımıza sahip çıkıyoruz. Yolun sonu şampiyonluk" ifadelerine yer verdi.