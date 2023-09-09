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WanHaber – ÖZEL

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, lige hızlı başlayarak ilk iki haftayı kayıpsız geçti.

İlk hafta Bucaspor’la karşılaşan Van Spor FK, zorlu deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönmeyi başarmıştı.

Ligin ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü’nü 2-1’le geçen kırmızı siyahlı ekip, 2’de 2 yaparak lige iyi başladı.

“VANSPOR’UN EN SKORER OYUNCULARI...”

Van Spor’un, sezon başında Serik Belediyespor’dan kadrosuna kattığı Harun Kavaklıdere ve sezon başı sözleşmesi yenilenen Hasan Bilal, ilk iki haftanın en skorer oyuncuları oldu.

Harun Kavaklıdere, geçtiğimiz hafta İzmir’de oynanan Bucaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atmıştı. Bu hafta Adıyaman Futbol Kulübü karşısında attığı gol ile takımına galibiyeti getirdi.

Van Spor’un, geçtiğimiz yıl Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı ve bu yıl sözleşmesi yenilenen Hasan Bilal, ilk iki hafta da oynadığı oyun ve yaptığı iki asistle takımı sırtladı.

KALECİ NURULLAH’TAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Ligin ilk iki haftası itibari ile Van Spor’da performansı ile öne çıkan bir diğer isim ise Kaleci Nurullah Aslan oldu.

Kırmızı Siyahlı ekibin Samsunspor’dan transfer ettiği kaleci Nurullah geçtiğimiz hafta Bucaspor deplasmanında, bu hafta ise Adıyaman FK karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla “kale bana emanet” mesajı verdi.

Haber: Mehmet Salih Giyci