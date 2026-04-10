Önceki hafta oynanan Ankara Keçiörengücü – Van Spor FK maçının ardından her iki kulüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK, kararını açıkladı.

İki takıma da “zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi” nedeniyle 110 bin TL para cezası verildi.

VANSPOR’A 110 BİN TL CEZA

PFDK, Vanspor için verilen kararında, “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

EV SAHİBİ TAKIMA DA AYNI CEZA VERİLDİ

PFDK’nın ev sahibi takım için verdiği kararda ise, “Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Kulübünün, 04.04.2026 tarihinde oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.