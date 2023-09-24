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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, 5. hafta mücadelesinde deplasmanda WEECOINS Kırklarelispor'la karşılaştı.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Van Spor FK, puanını 15 yaptı ve maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

Esenler Erokspor'un haftayı bay geçmesi ile birlikte haftayı 3 puanla kapatan kırmızı siyahlı ekip, zirvenin yeni sahibi oldu.

Temsilcimiz Van Spor FK, ligde oynadığı 5 maçta rakip fileleri 9 kez sarsarken, kalesinde 2 gol gördü. Ligde en az gol yiyen 2. takım konumunda bulunan kara kobralar'da kaleci Nurullah Aslan'ın performansı etkili oldu.

Gelecek hafta kendi seyircisi önünde Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek Van Spor FK, evinde oynayacağı maçı kazanarak liderliğini korumak istiyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci